***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 01.04.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 01.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 2020-2024 yılları için geçerli olan 6.500.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerliliğinin işbu yıl sonu itibarıyla sona ereceği dikkate alınarak, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi ile tutarının yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.Bu çerçevedeYönetim Kurulumuz tarafından,1.Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 2024-2028 yılları için 50.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,2.Bu kapsamda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Ek'teki şekilde tadil edilmesine,3.Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal prosedürlerin yerine getirilmesinekarar verilmiştir.SPK'ya başvurumuz 01.04.2024 tarihinde iletilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265102BIST