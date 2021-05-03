***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu Başkanı Hamdi AKIN, Pelin AKIN ÖZALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Selim AKIN Yönetim Kurulu Üyesi, Gündoğan DURAK Yönetim Kurulu Üyesi, İrfan ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi, Sıla CILIZ İNANÇ Yönetim Kurulu Üyesi, Oğuz SATICI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, M. Bahattin YÜCEL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Aziz Ahmet KACAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıDenetimden Sorumlu KomiteYönetim kurulu başkanının adıHamdi AKINİcra başkanı / genel müdürün adıSertaç F. KARAAĞAOĞLUYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıFaaliyet Rporu/ Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıKadın Üye Sayısı 2, Kadın Üye Oranı %22http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934280BIST