***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüYalıkavak Mahallesi, Dazlak Mevkii, Bodrum, Muğla 22.197,30 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/09/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli365.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%10Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%28Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%4Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)12144%. Arsa Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller kaleminde raporlanacak olup söz konusu finansallardaki yatırım amaçlı gayrimenkuller içindeki payı %4'dür.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%191Alım KoşullarıNakden, peşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15/09/2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriSöz konusu arsada satış amaçlı villa projesi gerçekleştirilecek olup ruhsat ve izinleri mevcuttur. Satılacak villalardan elde edilecek gelirler Şirketin kiralardan oluşan mevcut gelirlerini ve kârını satış süresince artıracaktır.Karşı TarafŞahısKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli nitelikte işlem değildirMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerlemeDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası13/09/2022 2022/994Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar405.000.000 tlİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesişlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun ve %10 iskontolu gerçekleşmiştir.AçıklamalarEkte değerleme raporu bulunan arsanın satın alma işlemleri bugün tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063443BIST