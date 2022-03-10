***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.03.2022 09:05
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Bu açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 09.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7290 sayılı yazısına istinaden yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008949
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0905
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7390
En Düşük
14,6097
18:0516,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1240
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3781
En Düşük
16,1888
18:05936,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,15
|Açılış
|: 936,34
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,00
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 0,00
|
|AYES
|19,35
|314.682
|% 0,00
|
|BALAT
|8,50
|622.497
|% 0,00
|
|BASCM
|3,20
|442.694
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,06
|3.791.902
|% 0,00
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 0,00
|
|AYES
|19,35
|314.682
|% 0,00
|
|BALAT
|8,50
|622.497
|% 0,00
|
|BASCM
|3,20
|442.694
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,06
|3.791.902
|% 0,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% 0,00
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 0,00
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 0,00
|
|KOZAL
|141,00
|2.062.141.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% 0,00
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 0,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7088
|14,7390
|% 0,62
|
|Euro
|16,3219
|16,3781
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,2906
|19,3873
|% 0,26
|
|Frank
|15,7697
|15,8647
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9017
|3,9213
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-8,30
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|-0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,43
|