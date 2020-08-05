***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCorona Virüs (COVID-19) salgınının seyahat ve konaklama sektöründe sebep olduğu büyük gerilemeye paralel olarak Mart Ayı'ndan bu yana portföyümüzdeki 20 otelin 13'ü faaliyetlerini durdurmuş, açık olan otellerimizin ise faaliyetleri aylık yatırımcı raporlarımızda görüleceği üzere minimuma inmişti. Haziran Ayı başından bu yana seyahat engellerindeki kısmi azalış, uluslararası uçuşlar ve yurt içi seyahatlerdeki artış sebebiyle otellerimiz gelen rezervasyon talepleri ile peyderpey açılmaya başlamış olup bugün itibarıyla 19 otelimiz (Trabzon Novotel haricindeki tüm otellerimiz) faal durumdadır. Türkiye'deki otellerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından gerekli görülen Güvenli Turizm Sertifikası'na sahiptir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865344BIST