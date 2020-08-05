***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 14:20
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Corona Virüs (COVID-19) salgınının seyahat ve konaklama sektöründe sebep olduğu büyük gerilemeye paralel olarak Mart Ayı'ndan bu yana portföyümüzdeki 20 otelin 13'ü faaliyetlerini durdurmuş, açık olan otellerimizin ise faaliyetleri aylık yatırımcı raporlarımızda görüleceği üzere minimuma inmişti. Haziran Ayı başından bu yana seyahat engellerindeki kısmi azalış, uluslararası uçuşlar ve yurt içi seyahatlerdeki artış sebebiyle otellerimiz gelen rezervasyon talepleri ile peyderpey açılmaya başlamış olup bugün itibarıyla 19 otelimiz (Trabzon Novotel haricindeki tüm otellerimiz) faal durumdadır. Türkiye'deki otellerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından gerekli görülen Güvenli Turizm Sertifikası'na sahiptir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865344
BIST
17:071.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.095
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|Önceki Kapanış
|: 1.087
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1.101
En Düşük
1.066
17:077,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
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|Açılış
|: 7,1470
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|Önceki Kapanış
|: 7,0650
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En Düşük
6,8794
17:078,4003
En Yüksek
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|: 2,87%
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|Açılış
|: 8,4450
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|Önceki Kapanış
|: 8,2450
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En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
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|Açılış
|: 462,71
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|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.768.317
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.244.010
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.460.235
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.391
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.418.417
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|998.801
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.446.471.088
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|GARAN
|6,79
|1.279.826.606
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,86
|852.868.331
|% 2,88
|
|GUSGR
|5,69
|786.103.040
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,11
|1.395.937.670
|% -0,94
|
|SISE
|6,25
|2.446.471.088
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,86
|852.868.331
|% 2,88
|
|GARAN
|6,79
|1.279.826.606
|% 0,44
|
|TSKB
|1,12
|195.752.102
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2242
|9,2705
|% 2,83
|
|Frank
|7,7388
|7,7854
|% 3,09
|
|Riyal
|1,8704
|1,8797
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.083
|99,50
|
|Tam
|3.124
|3.173
|102,20
|
|Yarım
|1.516
|1.549
|52,20
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,10
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|1,63
|