***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve iştiraklerinin yeni yatırımlarının finansmanı, mevcut finansal borçlarımızın refinansmanı amacıyla 2015 yılında Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka'dan toplam 220.000.000 EUR'luk 10 yıl vadeli kredi finansmanı sağlanmıştı. Yaşanan pandeminin turizm sektörü genelinde ve otellerimiz özelindeki negatif etkisi aylık yatırımcı raporlarımızda paylaştığımız üzere gelirlerimizde önemli düşüşe sebep olduğundan ilgili bankalarla mevcut borç tutarı olan 177.728.000 EUR'nun 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması konusunda mutabakata varılmış olup, kredi sözleşmelerinin bu kapsamda tadil edilmesi çalışmalarına başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893956BIST