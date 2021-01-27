***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Finansal Duran Varlık Alımları ve tahsisli sermaye artışına dair KAP açıklaması ile ilgili olarak, yatırımcılarımızdan gelen soru ve tereddütlerin netleştirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklama yapılmaktadır1- Şirketimiz tarafından yapılması planlanan tahsisli sermaye artışının gerçekleşmesi sonrasında Hamdi Akın kendi satın aldığı payları aynı fiyattan 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle pay sahibi olan ortaklarımızdan dileyenlere, sermaye artışı oranında satmayı taahhüt etmiştir. 26 Ocak 2021 tarihli KAP açıklamamız sonrasında Şirketimiz hisselerinde olağanüstü fiyat/miktar hareketliliği ve fiyat dalgalanmaları yaratmamak ve yatırımcı zararlarına sebep olmamak amacıyla söz konusu tarih 25 Ocak 2021 tarihi olarak belirlenmiştir.2- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.01.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararlar çerçevesinde tahsisli sermaye artışının yapılabilmesi için SPK ve Borsa İstanbul'a başvurulmuş olup, sermaye artışına konu hisse fiyatı olarak belirtilen 3,95 TL Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirtilen fiyat aralığına uygun olarak belirlenmiştir. Borsa İstanbul tarafından belirlenen fiyat aralıkları ve baz fiyatlar ektedir. Söz konusu fiyatın belirlenmesinde kullanılan baz fiyat 4,93 TL olup tahsisli sermaye artışı işleminde hangi fiyatın kullanılacağı konusunda SPK mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun alacağı karar esastır. Konu halen SPK'da inceleme sürecindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905050BIST