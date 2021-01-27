***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 18:30
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Finansal Duran Varlık Alımları ve tahsisli sermaye artışına dair KAP açıklaması ile ilgili olarak, yatırımcılarımızdan gelen soru ve tereddütlerin netleştirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklama yapılmaktadır
1- Şirketimiz tarafından yapılması planlanan tahsisli sermaye artışının gerçekleşmesi sonrasında Hamdi Akın kendi satın aldığı payları aynı fiyattan 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle pay sahibi olan ortaklarımızdan dileyenlere, sermaye artışı oranında satmayı taahhüt etmiştir. 26 Ocak 2021 tarihli KAP açıklamamız sonrasında Şirketimiz hisselerinde olağanüstü fiyat/miktar hareketliliği ve fiyat dalgalanmaları yaratmamak ve yatırımcı zararlarına sebep olmamak amacıyla söz konusu tarih 25 Ocak 2021 tarihi olarak belirlenmiştir.
2- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.01.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararlar çerçevesinde tahsisli sermaye artışının yapılabilmesi için SPK ve Borsa İstanbul'a başvurulmuş olup, sermaye artışına konu hisse fiyatı olarak belirtilen 3,95 TL Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirtilen fiyat aralığına uygun olarak belirlenmiştir. Borsa İstanbul tarafından belirlenen fiyat aralıkları ve baz fiyatlar ektedir. Söz konusu fiyatın belirlenmesinde kullanılan baz fiyat 4,93 TL olup tahsisli sermaye artışı işleminde hangi fiyatın kullanılacağı konusunda SPK mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun alacağı karar esastır. Konu halen SPK'da inceleme sürecindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905050
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0381
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05438,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,34
|Açılış
|: 438,45
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3789
|7,3820
|% 0,52
|
|Euro
|8,9244
|8,9303
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,0895
|10,1401
|% 0,30
|
|Frank
|8,2721
|8,3220
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9634
|1,9732
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,39
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
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17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de