***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 18:36
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin merkezi ve üretim tesisinin bulunduğu 142.515 m² ve Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu, Turhan Gençoğlu ait 83.952 m² ile toplamda 226.465 m² lik alana sahip parsellerde Şirketimiz tarafından konut, ticari alanlar, kentsel sosyal donatı alanları ile bir bütün olacak, çevreye saygılı ve Bursa'nın gelişimiyle uyumlu konsept bir Proje geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlanmış ve Proje sürecine başlanmıştır.
Süreç içerisinde gelişmeler ve gerekli yasal açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980123
BIST
18:051.810
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
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|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
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|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
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|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
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|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
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|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
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|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
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|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
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|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
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|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
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|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
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|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
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|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3904
|13,4149
|% 4,67
|
|Euro
|15,1615
|15,1961
|% 5,03
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|Sterlin
|17,7705
|17,8596
|% 4,56
|
|Frank
|14,5443
|14,6319
|% 5,26
|
|Riyal
|3,5715
|3,5894
|% 4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-9,73
|
|Altın Gr.
|767
|767
|31,73
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,43
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|-4,44
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