***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin merkezi ve üretim tesisinin bulunduğu 142.515 m² ve Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu, Turhan Gençoğlu ait 83.952 m² ile toplamda 226.465 m² lik alana sahip parsellerde Şirketimiz tarafından konut, ticari alanlar, kentsel sosyal donatı alanları ile bir bütün olacak, çevreye saygılı ve Bursa'nın gelişimiyle uyumlu konsept bir Proje geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlanmış ve Proje sürecine başlanmıştır.Süreç içerisinde gelişmeler ve gerekli yasal açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980123BIST