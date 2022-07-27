***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 13:51
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu yıl, kuruluşundan bu yana en yüksek kira gelirlerini elde etmekte olan Şirketimiz, Haziran ayında portföyündeki 25 varlıktan 21'ini oluşturan otellerimizden tarihindeki tüm ayların en yüksek EUR bazlı kira gelirini elde etmiştir.
Accor tarafından işletilen ve gelire endeksli kira geliri sağlanan 15'i Türkiye'de, 4'ü Rusya'da bulunan 19 otelimizle ilgili olarak
Türkiye otellerimizden Zeytinburnu Ibis, Karaköy Novotel, Gaziantep Novotel, Bursa, İzmir, Esenyurt, Ankara ve Tuzla Ibis otellerimizde en yüksek Haziran ayı kira gelirlerine ulaşılmış olup,
Rusya otellerimizden Samara, Kaliningrad ve Yaroslavl Ibis otellerimizden de açılışlarından bu yana en yüksek kira gelirleri elde edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048011
BIST
17:022.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,76
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
17:0217,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0339
|Açılış
|: 17,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:0218,2430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0313
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:021.009,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.009,43
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:02
|PRKAB
|29,04
|259.363.185
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.811
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.326.635
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.321.151
|% -9,95
|
|FENER
|49,84
|337.792.267
|% -8,72
|
|MTRKS
|57,25
|19.786.325
|% -7,88
|
|YEOTK
|87,90
|225.206.870
|% -5,53
|
|THYAO
|49,76
|2.650.006.446
|% 0,12
|
|SISE
|21,36
|1.602.482.815
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,67
|1.228.421.034
|% -2,91
|
|AKBNK
|8,52
|1.111.859.862
|% -3,51
|
|EKGYO
|3,18
|1.064.022.745
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,18
|1.064.022.745
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,67
|1.228.421.034
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,63
|301.993.982
|% 0,62
|
|ODAS
|3,75
|585.998.804
|% 1,63
|
|TSKB
|2,60
|392.773.722
|% -0,76
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9001
|17,9130
|% 0,19
|
|Euro
|18,1990
|18,2430
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,6453
|21,7539
|% -0,12
|
|Frank
|18,6055
|18,7176
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7516
|4,7754
|% 0,11
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,32
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,84
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|85,00
|
|Tam
|6.733
|6.800
|9,00
|
|Yarım
|3.281
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,43
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,51
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 69 kaybederek (% -0.14 ) 2, 702
-
17:17XU100
Endeks 2, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 25, 643.00 milyon TL de
-
17:16ADEL
Yüzde 7.84 oranında artışla 26.96 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 527 adet işlem
-
17:14KONKA
Yüzde 6.69 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 142, 325 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 2, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 25, 240.00 milyon TL de