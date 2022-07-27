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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2022 13:51
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Bu yıl, kuruluşundan bu yana en yüksek kira gelirlerini elde etmekte olan Şirketimiz, Haziran ayında portföyündeki 25 varlıktan 21'ini oluşturan otellerimizden tarihindeki tüm ayların en yüksek EUR bazlı kira gelirini elde etmiştir.
Accor tarafından işletilen ve gelire endeksli kira geliri sağlanan 15'i Türkiye'de, 4'ü Rusya'da bulunan 19 otelimizle ilgili olarak
Türkiye otellerimizden Zeytinburnu Ibis, Karaköy Novotel, Gaziantep Novotel, Bursa, İzmir, Esenyurt, Ankara ve Tuzla Ibis otellerimizde en yüksek Haziran ayı kira gelirlerine ulaşılmış olup,
Rusya otellerimizden Samara, Kaliningrad ve Yaroslavl Ibis otellerimizden de açılışlarından bu yana en yüksek kira gelirleri elde edilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048011


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 29,04 259.363.185 % 10,00  
LUKSK 66,60 16.787.811 % 9,99  
AYES 24,92 1.557.226 % 9,97  
CMENT 37,50 1.205.588 % 9,97  
EMNIS 39,94 1.486.639 % 9,97  
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Euro 18,1990 18,2430 % -0,17  
Sterlin 21,6453 21,7539 % -0,12  
Frank 18,6055 18,7176 % 0,25  
Riyal 4,7516 4,7754 % 0,11  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.749 15,32  
Altın Gr. 1.010 1.010 12,84  
Cumhuriyet 6.716 6.818 85,00  
Tam 6.733 6.800 9,00  
Yarım 3.281 3.324 4,00  
Çeyrek 1.645 1.662 3,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,67 0,57  
Gümüş Gr. 11,39 11,41 0,43  
B. Petrol 103 103 1,51  
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