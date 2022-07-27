***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu yıl, kuruluşundan bu yana en yüksek kira gelirlerini elde etmekte olan Şirketimiz, Haziran ayında portföyündeki 25 varlıktan 21'ini oluşturan otellerimizden tarihindeki tüm ayların en yüksek EUR bazlı kira gelirini elde etmiştir.Accor tarafından işletilen ve gelire endeksli kira geliri sağlanan 15'i Türkiye'de, 4'ü Rusya'da bulunan 19 otelimizle ilgili olarakTürkiye otellerimizden Zeytinburnu Ibis, Karaköy Novotel, Gaziantep Novotel, Bursa, İzmir, Esenyurt, Ankara ve Tuzla Ibis otellerimizde en yüksek Haziran ayı kira gelirlerine ulaşılmış olup,Rusya otellerimizden Samara, Kaliningrad ve Yaroslavl Ibis otellerimizden de açılışlarından bu yana en yüksek kira gelirleri elde edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048011BIST