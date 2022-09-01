***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 09:37
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Ayşegül Yılmaz görevinden ayrılmış olup yeni yatırımcı ilişkileri yöneticisi ataması yasal süre içinde gerçekleştirilerek duyurusu yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059216
BIST
11:413.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -25,49
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:4118,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:4118,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:41995,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,26
|Açılış
|: 995,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:39
|DOGUB
|10,46
|12.514.647
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|126.643.918
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|VAKBN
|7,96
|1.476.166.625
|% 8,89
|
|PRKME
|12,97
|29.242.435
|% 8,72
|
|MTRKS
|52,80
|1.566.470
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,26
|13.265.886
|% -6,81
|
|THYAO
|71,35
|2.432.657.860
|% -2,39
|
|HALKB
|9,21
|2.376.595.173
|% 6,84
|
|PETKM
|14,29
|1.758.499.616
|% -0,90
|
|VAKBN
|7,96
|1.476.166.625
|% 8,89
|
|GARAN
|22,38
|1.199.568.280
|% -2,70
|
|HALKB
|9,21
|2.376.595.173
|% 6,84
|
|EKGYO
|4,08
|1.037.081.117
|% 1,75
|
|VAKBN
|7,96
|1.476.166.625
|% 8,89
|
|YKBNK
|6,99
|1.058.724.753
|% -0,71
|
|PETKM
|14,29
|1.758.499.616
|% -0,90
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1952
|18,2046
|% 0,11
|
|Euro
|18,2874
|18,3048
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,0108
|21,1161
|% -0,33
|
|Frank
|18,5502
|18,6620
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8190
|4,8432
|% -0,11
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-10,01
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.696
|6.749
|-25,00
|
|Yarım
|3.263
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-1,51
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:52XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 24, 325.00 milyon TL de
-
11:52TUPRS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 345.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 582 adet işlem
-
11:50TUPRS
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 345.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 820, 307 adet işlem
-
11:49KONTR
Yüzde -79.45 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 441, 320 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KCHOL, GARAN