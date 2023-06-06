***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nin 34. Maddesi kapsamında portföyümüzdeki gayrimenkuller hesap dönemimizin son 3 ayında (yılın son çeyreğinde) değerlemeye tâbi tutulmakta olup gayrimenkul fiyatlarındaki değişim ve 2023 yılında artan iş hacmimizin portföyümüzdeki varlıkların değerlerinde kayda değer değişikliklere sebep olabileceği öngörüldüğünden, sonuçları 30 Haziran 2023 tarihli bağımsız denetimden geçecek finansal raporlarımızda görülmek üzere ara dönem gayrimenkul değerlemeleri çalışmaları başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156285BIST