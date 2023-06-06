***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 10:13
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nin 34. Maddesi kapsamında portföyümüzdeki gayrimenkuller hesap dönemimizin son 3 ayında (yılın son çeyreğinde) değerlemeye tâbi tutulmakta olup gayrimenkul fiyatlarındaki değişim ve 2023 yılında artan iş hacmimizin portföyümüzdeki varlıkların değerlerinde kayda değer değişikliklere sebep olabileceği öngörüldüğünden, sonuçları 30 Haziran 2023 tarihli bağımsız denetimden geçecek finansal raporlarımızda görülmek üzere ara dönem gayrimenkul değerlemeleri çalışmaları başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156285
BIST
12:025.434
En Düşük
|Değişim
|: 1,14%
|| 60,99
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:0221,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2561
|Açılış
|: 21,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:0223,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2838
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:021.356,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,47
|Açılış
|: 1.356,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EUKYO
|5,25
|5.499.342
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|BURCE
|162,00
|94.259.252
|% 7,78
|
|VKFYO
|10,58
|14.633.336
|% 7,63
|
|IMASM
|21,80
|461.664.749
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|19.371.484
|% -9,97
|
|ADEL
|140,40
|43.314.045
|% -6,96
|
|MARKA
|11,55
|48.163.812
|% -6,70
|
|AVHOL
|40,52
|69.533.444
|% -5,55
|
|THYAO
|165,20
|4.264.338.716
|% 0,43
|
|SASA
|65,90
|3.469.999.587
|% 3,29
|
|KCHOL
|97,10
|2.761.423.521
|% 3,52
|
|ASELS
|53,95
|2.576.151.284
|% 5,58
|
|EREGL
|35,58
|1.984.801.339
|% 1,37
|
|EKGYO
|7,58
|1.129.406.025
|% -0,26
|
|YKBNK
|11,97
|1.626.579.719
|% -0,83
|
|ISCTR
|12,69
|1.465.923.992
|% 0,48
|
|AKBNK
|18,05
|1.670.071.271
|% -0,66
|
|KLGYO
|2,62
|195.665.430
|% 0,77
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5077
|21,5122
|% 1,20
|
|Euro
|23,1088
|23,1943
|% 1,28
|
|Sterlin
|26,6429
|26,7766
|% 1,11
|
|Frank
|23,6468
|23,7892
|% 1,22
|
|Riyal
|5,7197
|5,7484
|% 1,19
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-1,12
|
|Altın Gr.
|1.354
|1.355
|13,82
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.476
|4.555
|30,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.278
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|0,12
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-1,51
|