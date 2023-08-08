***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklamış olduğumuz 30.06.2023 finansallarımıza göre aktif büyüklüğümüz 1 yılda %78 büyüyerek 16,6 milyar TL'ye ulaşmış ve özkaynaklarımız 10 milyar TL'yi aşmıştır. Hasılatımız %95 ve net kârımız %97 artmış olup Net Aktif Değerimiz 10,8 milyar TL, hisse başına net aktif değerimiz 8,29 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre hisse senetlerimiz 07.08.2023 kapanış fiyatına göre %38 iskontolu işlem görmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181845BIST