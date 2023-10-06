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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2023 19:54
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 06.10.2023 tarihli kararına istinaden devam eden bedelli sermaye artışı süreci ile ilgili danışmanlık ve aracılık edilmesi konularında yetkili kuruluş olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("İnfo ") görevlendirilmiş olup bu hususlarda Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201422


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Tam 11.004 11.117 110,00  
Yarım 5.519 5.576 56,00  
Çeyrek 2.751 2.788 28,00  
Gümüş.Ons 21,60 21,62 0,64  
Gümüş Gr. 19,15 19,18 0,59  
B. Petrol 84,47 84,47 0,40  
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