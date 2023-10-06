***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2023 19:54
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06.10.2023 tarihli kararına istinaden devam eden bedelli sermaye artışı süreci ile ilgili danışmanlık ve aracılık edilmesi konularında yetkili kuruluş olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("İnfo ") görevlendirilmiş olup bu hususlarda Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201422
BIST
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18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -23,05
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
18:0027,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
18:0029,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0819
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
18:001.627,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 15,04
|Açılış
|: 1.627,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.629,74
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKUR
|4.620.000,00
|4.620.000
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|276.793.479
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.198.930.058
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.085.265.272
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.726.647
|% 10,00
|
|AKFYE
|18,03
|1.721.240.933
|% -9,17
|
|BALAT
|30,46
|6.239.092
|% -7,64
|
|ATATP
|66,40
|57.281.761
|% -7,13
|
|DIRIT
|8,89
|788.303
|% -5,93
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% -5,68
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% -1,28
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% -1,70
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 1,54
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% -2,15
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% -0,57
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,16
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 6,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5994
|27,6057
|% 0,19
|
|Euro
|29,2450
|29,2698
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,7085
|33,8776
|% 0,65
|
|Frank
|30,2307
|30,4128
|% 0,52
|
|Riyal
|7,3373
|7,3741
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|13,46
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.627
|14,23
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.004
|11.117
|110,00
|
|Yarım
|5.519
|5.576
|56,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.788
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|19,15
|19,18
|0,59
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,40
|
Seans Raporu
18:00
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17:59EGGUB
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 909 adet işlem
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17:58ONCSM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 205.50 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 653 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
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17:57
BSOKE, TARKM, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında