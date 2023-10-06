***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06.10.2023 tarihli kararına istinaden devam eden bedelli sermaye artışı süreci ile ilgili danışmanlık ve aracılık edilmesi konularında yetkili kuruluş olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("İnfo ") görevlendirilmiş olup bu hususlarda Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201422BIST