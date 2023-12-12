***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 18:16
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 bedelli olarak 2.600.000.000 TL artışla 3.900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yapılmış olan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1684 sayılı toplantısında onaylanmış olup işbu husus Şirketimize SPK'nın 08.12.2023 tarih ve E-12233903-340.05.05-46376 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye artışı sırasında sermayeye çevrilmek üzere şirketimiz hissedarları olan Akfen International Holding B.V.'den ve Akfen Holding A.Ş.'den Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere sermaye avansı istenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224988
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0524
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1237
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.852,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.852,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0442
|29,0535
|% 0,18
|
|Euro
|31,3547
|31,3701
|% 0,40
|
|Sterlin
|36,3379
|36,5202
|% 0,12
|
|Frank
|33,0147
|33,2136
|% 0,41
|
|Riyal
|7,7212
|7,7599
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|918,90
|921,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,01
|978,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,02
|74,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,15
|1.982,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 0.49 ) 8, 365
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17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
-
17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem