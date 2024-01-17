***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 20:51
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Gökliman Yatırım İnş. Tur. ve Jeotermal Tic. A.Ş. tarafından Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Zeytinlikuyu Mevkii (310 ada 1 no'lu parselde) sınırları içerisinde yapılması planlanan proje kapsamında "Loft Iasos Turizm Konaklama Tesisi (464 Odalı Apart Otel)" ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvurusuna ilişkin olarak "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir. Söz konusu karar Çevresel Etki Degerlendirmesi, Izin ve Denetim Genel Müdürlügü'nün bağlı ortaklığımıza muhatap 17.01.2024 tarih ve E-38496763-220.01-8529078 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241176
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0255
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,8086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0486
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
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32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.942,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -20,35
|Açılış
|: 1.942,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
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1.968,97
En Düşük
1.939,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1251
|30,1339
|% 0,10
|
|Euro
|32,7784
|32,7966
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,0790
|38,2699
|% 0,45
|
|Frank
|34,6708
|34,8797
|% -0,39
|
|Riyal
|8,0083
|8,0484
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|886,48
|888,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|919,34
|925,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,03
|78,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,71
|2.005,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58
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