***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Gökliman Yatırım İnş. Tur. ve Jeotermal Tic. A.Ş. tarafından Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Zeytinlikuyu Mevkii (310 ada 1 no'lu parselde) sınırları içerisinde yapılması planlanan proje kapsamında "Loft Iasos Turizm Konaklama Tesisi (464 Odalı Apart Otel)" ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan ÇED başvurusuna ilişkin olarak "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir. Söz konusu karar Çevresel Etki Degerlendirmesi, Izin ve Denetim Genel Müdürlügü'nün bağlı ortaklığımıza muhatap 17.01.2024 tarih ve E-38496763-220.01-8529078 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241176BIST