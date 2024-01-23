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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2024 17:19
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 23/01/2024 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliği'nin 35. maddesi gereğince portföyümüzde yer alan değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için "Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise " Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242262


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