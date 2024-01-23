***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2024 17:19
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23/01/2024 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliği'nin 35. maddesi gereğince portföyümüzde yer alan değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için "Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise " Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242262
BIST
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18:007.939
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -71,06
|Açılış
|: 8.101
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|Önceki Kapanış
|: 8.010
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7.915
En Yüksek
8.146
18:0030,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0222
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
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30,7668
En Düşük
30,1349
18:0032,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0888
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
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33,4853
En Düşük
32,8511
18:001.970,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.970,22
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|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
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1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GRTRK
|58,30
|275.376.435
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.340.767
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.317.409
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.776.816
|% -9,93
|
|AKYHO
|4,44
|120.434.399
|% -9,39
|
|ULAS
|21,06
|19.426.900
|% -9,22
|
|THYAO
|248,80
|7.073.008.330
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,90
|5.581.462.873
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,04
|5.045.354.204
|% -5,04
|
|KCHOL
|151,60
|3.881.428.707
|% -1,75
|
|ISCTR
|23,86
|3.839.973.538
|% -4,64
|
|EKGYO
|9,40
|3.470.915.208
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.581.462.873
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,94
|417.257.530
|% 1,57
|
|ISCTR
|23,86
|3.839.973.538
|% -4,64
|
|KATMR
|2,21
|326.352.753
|% -0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2736
|30,2793
|% 0,08
|
|Euro
|32,8608
|32,8722
|% -0,28
|
|Sterlin
|38,2809
|38,4728
|% -0,14
|
|Frank
|34,6231
|34,8317
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0492
|8,0895
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|900,07
|901,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,71
|955,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,65
|79,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,37
|2.024,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
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17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem