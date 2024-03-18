***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim ilkelerine istinaden Şirketimizin birinci grup şirketler listesinde yer alması kapsamında, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile eki olan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde, mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz olan Oğuz Satıcı ve Mehmet Bahattin Yücel ile yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması planlanan Funda Çağlan Mursaloğlu SPK'nın görüşüne sunulmuştur. Bu suretle, yönetim kurulumuz içerisinde kadın üyelerimizin oranının %33'e çıkarılması hususunda ilgili süreç başlatılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259406BIST