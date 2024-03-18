***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2024 08:12
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim ilkelerine istinaden Şirketimizin birinci grup şirketler listesinde yer alması kapsamında, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile eki olan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde, mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz olan Oğuz Satıcı ve Mehmet Bahattin Yücel ile yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması planlanan Funda Çağlan Mursaloğlu SPK'nın görüşüne sunulmuştur. Bu suretle, yönetim kurulumuz içerisinde kadın üyelerimizin oranının %33'e çıkarılması hususunda ilgili süreç başlatılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259406
BIST
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18:058.829
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.796
En Yüksek
8.908
18:0532,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1755
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,3258
En Düşük
32,0900
18:0535,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0756
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5000
|
35,2753
En Düşük
34,9627
18:052.230,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,44
|Açılış
|: 2.230,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|80.068.272
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|375.375.174
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|83.995.523
|% 9,97
|
|YAPRK
|394,25
|150.444.880
|% 9,97
|
|FONET
|31,20
|59.314.538
|% -9,98
|
|ERSU
|21,30
|37.107.254
|% -9,97
|
|MIPAZ
|92,50
|198.353.360
|% -9,67
|
|DGATE
|47,00
|40.215.936
|% -9,09
|
|KLRHO
|48,34
|189.294.083
|% -8,62
|
|THYAO
|270,25
|8.285.067.417
|% -0,55
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|MIATK
|70,15
|3.532.868.638
|% -1,20
|
|ASTOR
|101,40
|3.329.779.622
|% -3,61
|
|ISCTR
|10,24
|1.813.336.515
|% -1,44
|
|ZOREN
|5,13
|524.036.254
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,78
|1.052.130.838
|% -1,10
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|YKBNK
|22,04
|1.973.518.396
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2941
|32,3023
|% 0,55
|
|Euro
|35,2049
|35,2278
|% 0,31
|
|Sterlin
|41,5883
|41,7968
|% 0,00
|
|Frank
|36,9702
|37,1555
|% 0,03
|
|Riyal
|8,7095
|8,7531
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,98
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|930,37
|931,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,37
|1.077,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,64
|85,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.146,75
|2.147,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KUTPO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 83.95 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 934 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 072 adet işlem
-
17:56ULUSE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 175.60 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 224 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 77 kaybederek (% -0.63 ) 7, 724
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, CATES, VRGYO, IZINV, OBAMS, PEGYO, ALVES, DOBUR, ARTMS, SODSN