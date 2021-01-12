***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2021 15:51
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvilin İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 170.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.094
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKFG12116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi 16.01.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.01.2018
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.01.2021
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 238.837.760
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Akfen Holding A.Ş.'nin alım garantisi vardır.
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Tarihi 12.01.2021
Kayıt Tarihi 11.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.01.2021
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 170.000.000
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 238.627.432
Döviz Cinsi TRY
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve SPK'nın 07.01.2021 tarihli onayı çerçevesinde paya dönüştürülebilir tahvilin tamamı 12.01.2021 tarihinde paya dönüştürülerek itfa edilmiştir.
Ek Açıklamalar
Faizli bakiyesi ile 238.627.431,84 TL olan tahvilin itfası ile 4,04 TL'lik dönüşüm fiyatından 59.066.196 TL'lik sermaye artışı işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901544
BIST