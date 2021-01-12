***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvilin İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 170.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 15.01.2021Vade (Gün Sayısı) 1.094Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKFG12116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.12.2017Satışa Başlanma Tarihi 16.01.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 17.01.2018Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.01.2021Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 238.837.760Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Akfen Holding A.Ş.'nin alım garantisi vardır.Erken İtfa BilgileriErken İtfa Tarihi 12.01.2021Kayıt Tarihi 11.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.01.2021Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 170.000.000Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 238.627.432Döviz Cinsi TRYÖdemesi Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve SPK'nın 07.01.2021 tarihli onayı çerçevesinde paya dönüştürülebilir tahvilin tamamı 12.01.2021 tarihinde paya dönüştürülerek itfa edilmiştir.Ek AçıklamalarFaizli bakiyesi ile 238.627.431,84 TL olan tahvilin itfası ile 4,04 TL'lik dönüşüm fiyatından 59.066.196 TL'lik sermaye artışı işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901544BIST