***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
30.09.2022 07:36
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul kararı ile Programın Sonlandırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2019
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 14.182.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 35.455.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.08.2019 31.12.2019 14.182.000 7,708
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara
11:563.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,29
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:5618,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:5618,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0973
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:56997,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,19
|Açılış
|: 997,05
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:56
|BFREN
|1.529,40
|46.652.783
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,56
|293.126.392
|% 9,54
|
|CANTE
|127,50
|55.817.920
|% 7,59
|
|BERA
|19,40
|184.541.435
|% 7,18
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|MTRYO
|1,95
|303.231
|% -5,34
|
|ISGYO
|6,42
|1.801.884.848
|% -3,46
|
|THYAO
|68,45
|1.182.346.310
|% -0,22
|
|SASA
|67,65
|917.838.468
|% 2,73
|
|ALARK
|56,40
|823.841.912
|% 0,18
|
|VESTL
|38,96
|760.834.811
|% 3,29
|
|ISGYO
|6,42
|1.801.884.848
|% -3,46
|
|ODAS
|6,21
|629.368.169
|% 4,55
|
|TSKB
|2,45
|250.247.311
|% -2,39
|
|EKGYO
|3,82
|353.313.043
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,56
|293.126.392
|% 9,54
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5425
|18,5555
|% 0,27
|
|Euro
|18,2403
|18,2547
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,7405
|20,8445
|% 1,13
|
|Frank
|18,9292
|19,0432
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,30
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,43
|
|Altın Gr.
|996
|997
|8,70
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.675
|6.760
|28,00
|
|Yarım
|3.248
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,21
|
|B. Petrol
|88,37
|88,37
|1,19
|
Seans Raporu
11:56
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12:10BERA
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