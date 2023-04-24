***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse geri alım programı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı pay fiyatımız ve fiyat hareketlerimiz gözetilerek pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 65.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Ek AçıklamalarHisse fiyatımızın gerek net aktif değerimize göre (31.12.2022 net aktif değerine göre hisse fiyatı 6,25 TL) ve gerekse piyasaya göre iskontolu seyretmesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz 24.04.2023 tarihinde, pay fiyatımız ve fiyat hareketlerimiz gözetilerek pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımı yapılabilmesine karar vermiştir. Karara göre söz konusu geri alım programının süresi 1 yıl olup ayrılabilecek azami fon tutarı 200.000.000 TL, pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısı 65.000.000 TL'dir (Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %5'i). İlgili yönetim kurulu kararı ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140564BIST