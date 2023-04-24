***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.04.2023 18:45
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Hisse geri alım programı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı pay fiyatımız ve fiyat hareketlerimiz gözetilerek pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.04.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 65.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000
Ek Açıklamalar
Hisse fiyatımızın gerek net aktif değerimize göre (31.12.2022 net aktif değerine göre hisse fiyatı 6,25 TL) ve gerekse piyasaya göre iskontolu seyretmesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz 24.04.2023 tarihinde, pay fiyatımız ve fiyat hareketlerimiz gözetilerek pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımı yapılabilmesine karar vermiştir. Karara göre söz konusu geri alım programının süresi 1 yıl olup ayrılabilecek azami fon tutarı 200.000.000 TL, pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısı 65.000.000 TL'dir (Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %5'i). İlgili yönetim kurulu kararı ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140564
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 81,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 81,4600
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1896
|Açılış
|: 14,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1900
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:0515,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,06
|Açılış
|: 15,72
|
|Önceki Kapanış
|: 15,66
|
15,73
En Düşük
15,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|6,28
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|2,88
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.031
|9.190
|50,00
|
|Yarım
|4.411
|4.493
|28,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.260
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|0,06
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
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17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında