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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.01.2021 10:59



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Paya Dönüştürülebilir Tahvilin Tahsisli Sermaye Artışı Yoluyla Paya Dönüşmesi Sonucu İhraç Edilecek Paylar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 184.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 243.066.196

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 183.997.000 59.066.196 32,10171 B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 184.000.000 59.066.196,000 32,10119

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi HAMDİ AKIN

Ek Açıklamalar
Paya Dönüştürülebilir Tahvilin 238.627.432 TL olarak itfası için 30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulumuz kararı ile 4,04 TL'den tahsisli olarak ihraç edilecek 59.066.196 adet B grubu yeni paylarla ilgili olarak SPK'nın 07.01.2021 tarihli onayladığı ihraç belgesi ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 pdt-pay ihraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898149


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