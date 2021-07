***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 344.646.332Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 NâmaB Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 344.643.332 555.348.833,882 161,13726 1,00 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 344.646.332 555.353.668,000 161,13726Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Hamdi Akın, Akfen Holding A.Ş. ve Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 03.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 05.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 04.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %161,13726 oranında olmak üzere 555.353.668 TL artışla 900.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1149 sayılı toplantısında onaylanmıştır.SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumu'nda 30.07.2021 tarihinde yayımlanmıştır.- Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %161,13726''i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 03.08.2021 ile 17.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.akfengyo.com.tr ve sermaye artırımına aracılık eden İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Sibel Gökalp tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953658BIST