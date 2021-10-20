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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.10.2021 19:29



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000,001
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.300.000.000,001

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 2.611,373 1.160,610 44,44444 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 Nâma
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 899.992.165,882 399.996.518,170 44,44444 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 2.611,373 1.160,610 44,44444 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 2.611,373 1.160,610 44,44444 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 900.000.000,001 400.000.000,000 44,44444

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 400.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20.10.2021 tarihinde yapılan toplantıda, aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
1. Şirketimizin mevcut 900.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, Şirketimiz emisyon primlerinden karşılanmak üzere 400.000.000 TL arttırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 1.300.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirketimiz sermayesinin bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 400.000.000 TL nominal değerli payların 1.160,61 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 399.996.518,17 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline, 1.160,61 TL nominal değerli kısmının C grubu nama, 1.160,61 TL nominal değerli kısmının D grubu nama pay olarak verilmesine,
3. Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin yeni şeklinin, İhraç belgesinin onaylanması için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili diğer kurumların onayına sunulmasına, onay verilmesi halinde tescil ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılmasına
5. Yukarıda bahsi geçen işlemler için Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri imza sirküleri uyarınca ve Şirketimiz Genel Müdürü Sertac Fuad Karaağaoğlu'nun yetkili kılınmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971607


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