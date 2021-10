***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000,001Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.300.000.000,001Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 2.611,373 1.160,610 44,44444 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 NâmaB Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 899.992.165,882 399.996.518,170 44,44444 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 2.611,373 1.160,610 44,44444 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 2.611,373 1.160,610 44,44444 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 900.000.000,001 400.000.000,000 44,44444İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 400.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20.10.2021 tarihinde yapılan toplantıda, aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:1. Şirketimizin mevcut 900.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, Şirketimiz emisyon primlerinden karşılanmak üzere 400.000.000 TL arttırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 1.300.000.000 TL'ye yükseltilmesine,2. Şirketimiz sermayesinin bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 400.000.000 TL nominal değerli payların 1.160,61 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 399.996.518,17 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline, 1.160,61 TL nominal değerli kısmının C grubu nama, 1.160,61 TL nominal değerli kısmının D grubu nama pay olarak verilmesine,3. Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin yeni şeklinin, İhraç belgesinin onaylanması için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili diğer kurumların onayına sunulmasına, onay verilmesi halinde tescil ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılmasına5. Yukarıda bahsi geçen işlemler için Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri imza sirküleri uyarınca ve Şirketimiz Genel Müdürü Sertac Fuad Karaağaoğlu'nun yetkili kılınmasınaOybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971607BIST