***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.300.000.000,001Ulaşılacak Sermaye (TL) 3.900.000.000,003Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 3.771,983 7.543,966 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 NâmaB Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 1.299.988.684,052 2.599.977.368,104 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 3.771,983 7.543,966 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 3.771,983 7.543,966 200,00000 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.300.000.000,001 2.600.000.000,002 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Akfen Holding A.Ş. ve/veya Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 23.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.600.000.000 TL (%200,00) oranında) bedelli artırılarak 3.900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı için 23.08.2023 tarihinde (bugün) SPK'ya başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188508BIST