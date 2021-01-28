***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.01.2021 09:10
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.01.2021 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz sermaye artışı işlemleri ile ilgili olarak SPK'nın Pay Tebliği'nin 33. Maddesi gereğince sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905100
BIST
16:221.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:227,3859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:228,9455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0326
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:22437,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,77
|Açılış
|: 437,17
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|VERTU
|25,34
|144.760.767
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|EMNIS
|35,34
|1.009.978
|% 9,96
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.874.019
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,12
|1.865.966.480
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,30
|1.610.408.142
|% -2,13
|
|KOZAL
|112,60
|1.205.181.488
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,60
|1.169.816.438
|% 1,54
|
|ODAS
|3,76
|1.139.929.981
|% -4,08
|
|EKGYO
|2,30
|1.610.408.142
|% -2,13
|
|TSKB
|1,78
|663.709.828
|% -0,56
|
|ODAS
|3,76
|1.139.929.981
|% -4,08
|
|YKBNK
|2,85
|781.858.771
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,37
|308.805.206
|% -0,72
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3824
|7,3859
|% -0,38
|
|Euro
|8,9388
|8,9455
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0524
|10,1028
|% -0,58
|
|Frank
|8,2530
|8,3027
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9637
|1,9736
|% -0,33
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-1,29
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-5,82
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-2,81
|
|Çeyrek
|699
|715
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,16
|
Seans Raporu
16:22
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16:37XU100
Endeks 1, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 26, 576.00 milyon TL de
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16:37GEDIK
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 19.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 757, 773 adet işlem
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16:36SILVR
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 510, 618 adet işlem
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16:35MNDRS
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 141, 591 adet işlem
-
16:34PRKAB
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 171 adet işlem