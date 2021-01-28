***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.01.2021 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz sermaye artışı işlemleri ile ilgili olarak SPK'nın Pay Tebliği'nin 33. Maddesi gereğince sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905100BIST