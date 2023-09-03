***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.09.2023 20:32
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilecek olan Fon'un kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191143
BIST
'
18:058.056
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 138,19
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
18:0526,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7505
En Düşük
26,6058
18:0528,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1611
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
18:051.666,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.666,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|59,40
|3.687.016.637
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|233.716.840
|% 10,00
|
|EUPWR
|218,90
|4.229.818.051
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|858.879.782
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.093.522.699
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.549.604.479
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|483.829.930
|% -9,95
|
|TDGYO
|10,74
|82.632.791
|% -8,98
|
|EMNIS
|57,00
|2.234.612
|% -8,29
|
|INVEO
|43,34
|288.310.854
|% -7,79
|
|THYAO
|254,00
|11.604.889.435
|% 3,67
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ASTOR
|141,80
|7.706.049.810
|% -1,53
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|TUPRS
|142,70
|6.454.616.831
|% 1,13
|
|EKGYO
|8,84
|4.419.024.330
|% 2,91
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|YKBNK
|16,10
|3.607.852.417
|% 1,26
|
|IHLAS
|1,12
|174.636.018
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6746
|26,6917
|% 0,01
|
|Euro
|28,7502
|28,8057
|% -0,56
|
|Sterlin
|33,5272
|33,6953
|% -0,50
|
|Frank
|30,0309
|30,2118
|% -0,16
|
|Riyal
|7,1000
|7,1356
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|2,20
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.995
|11.141
|47,00
|
|Yarım
|5.514
|5.592
|24,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.796
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,78
|-0,19
|
|B. Petrol
|88,82
|88,82
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SRVGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 322.90 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 684 adet işlem
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17:58ATLAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 754, 784 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 03 artarak (% 1.53 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 134, 089.00 milyon TL de
-
17:57PRKAB
Yüzde 7.51 oranında artışla 37.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 994 adet işlem