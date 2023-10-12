***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.10.2023 08:02
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilecek olan Fon'un kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanan raporun güncel hali ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204739
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
0
En Yüksek
0
18:0527,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0900
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,7518
En Düşük
27,6408
18:0529,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1746
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6055
En Düşük
29,3245
18:051.679,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.679,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,45
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|ZPT10
|59,88
|267.264
|% 0,00
|
|ZPX30
|110,35
|10.972.583
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|ZPT10
|59,88
|267.264
|% 0,00
|
|ZPX30
|110,35
|10.972.583
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7482
|27,7540
|% 0,34
|
|Euro
|29,5653
|29,5896
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,0987
|34,2698
|% 0,34
|
|Frank
|30,7313
|30,9164
|% 0,54
|
|Riyal
|7,3766
|7,4136
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|8,81
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.384
|11.481
|30,00
|
|Yarım
|5.710
|5.763
|16,00
|
|Çeyrek
|2.846
|2.881
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,16
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|-0,43
|