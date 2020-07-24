***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Göreviİrfan Erciyas Erkek Üst Düzey Yönetici 10.02.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Murahhas Aza ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır. Evet 0.02 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeSıla Cılız İnanç Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 10.03.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır Hayır 0.02 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil HayırSelim Akın Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0.02 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiPelin Akın Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 28.05.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Aday Gösterme Komitesi, Ücret KomitesiAhmet Ertürk Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852794 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyeİBRAHİM SÜHA GÜÇSAV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.03.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Aday Gösterme Komitesi, Ücret KomitesiHAMDİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 25.06.1997 İcrada Görevli Yoktur Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Akfen Altyapı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet 18.76 A, B, C ve D Grubu Bağımsız Üye Değil HayırMEHMET BAHATTİN YÜCEL Erkek Yönetici 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852794 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Denetimden Sorumlu KomiteAZİZ AHMET KACAR Erkek Yönetici 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852794 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861780BIST