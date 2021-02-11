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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.02.2021 17:06



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 11.05.2011 Türkiye BIST YILDIZ PAZAR

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TRY

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.546
Değişim :  -0,10% |  -1,52
Açılış :  1.549  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.558 En Düşük
1.544
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 29,92 18.076.726 % 10,00  
PARSN 33,48 135.269.617 % 9,99  
ESEN 42,06 665.634.692 % 9,99  
YESIL 220,20 17.626.169 % 9,99  
IDGYO 9,47 6.226.823 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,0223 7,0246 % -0,47  
Euro 8,5331 8,5376 % -0,23  
Sterlin 9,6957 9,7443 % -0,33  
Frank 7,8695 7,9169 % -0,30  
Riyal 1,8693 1,8786 % -0,33  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 -2,45  
Altın Gr. 416 416 -2,28  
Cumhuriyet 2.768 2.810 -22,00  
Tam 2.756 2.827 -18,01  
Yarım 1.332 1.368 -8,71  
Çeyrek 668 684 -4,35  
Gümüş.Ons 27,22 27,25 0,23  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,02  
B. Petrol 61,31 61,31 -0,16  
Seans Raporu 18:05
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