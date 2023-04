***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul portföyü oluşturmak 200000000 200000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırımı yapmak 121000000 24079312 TRY 19,90 Bağlı OrtaklıkAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adi Ortaklığı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Konut İnşaatı İşi 10000 9900 TRY 99 Bağlı OrtaklıkYaroslavlOtelInvest Ltd. Rusya'da Yarosavl şehrinde otel projesi geliştirmek 5000000 4.889.845,04 RUB 97,80 Bağlı OrtaklıkSamstroykom Ltd. Rusya'da Samara şehrinde otel projesi geliştirmek 5000000 4.889.845,04 RUB 97,80 Bağlı OrtaklıkVolgastroykom Ltd. Rusya'da Samara şehrinde ofis projesi geliştirmek 5000000 4.808.303,06 RUB 96,17 Bağlı OrtaklıkKaliningradInvest Ltd. Rusya'da Kaliningrad şehrinde otel projesi geliştirmek 5000000 4.889.845,04 RUB 97,80 Bağlı OrtaklıkSevernyi Avtovokzal Ltd. Rusya'da Moskova şehrinde otel projesi geliştirmek 136709700 136709700 RUB 100 Bağlı OrtaklıkFıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. TCDD ile imzalanmış olan Yapım İçeren Alanlar İçin Kiralama Sözleşmesi'ne istinaden İstanbul, Kadıköy'deki Söğütlüçeşme tren istasyonu Yüksek Hızlı Tren Garı projesi kapsamında 2 yıl izin - ruhsat, 2 yıl inşaat süresi ve 25 yıl işletmek üzere kiralanması işi ve şirketin esas sözleşmesindeki işleri yapmak 6000000 3060000 TRY 51 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımGökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Tic. A.Ş. Turizm yatırımları yapmak ve işletmek 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırımı yapmak 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık