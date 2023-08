***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HAMDİ AKIN 545720848 TRY 41,98SELİM AKIN 87644375 TRY 6,74PELİN AKIN ÖZALP 87644375 TRY 6,74Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul portföyü oluşturmak 117238308 117238308 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırımı yapmak 121000000 25611697 TRY 21,17 Bağlı OrtaklıkAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adi Ortaklığı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Konut İnşaatı İşi 10000 9900 TRY 99 Bağlı OrtaklıkYaroslavlOtelInvest Ltd. Rusya'da Yarosavl şehrinde otel projesi geliştirmek 5000000 4.889.845,04 RUB 97,80 Bağlı OrtaklıkSamstroykom Ltd. Rusya'da Samara şehrinde otel projesi geliştirmek 5000000 4.889.845,04 RUB 97,80 Bağlı OrtaklıkVolgastroykom Ltd. Rusya'da Samara şehrinde ofis projesi geliştirmek 5000000 4.808.303,06 RUB 96,17 Bağlı OrtaklıkKaliningradInvest Ltd. Rusya'da Kaliningrad şehrinde otel projesi geliştirmek 5000000 4.889.845,04 RUB 97,80 Bağlı OrtaklıkSevernyi Avtovokzal Ltd. Rusya'da Moskova şehrinde otel projesi geliştirmek 136709700 136709700 RUB 100 Bağlı OrtaklıkFıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. TCDD'ye taahhüt edilen Kadıköy Söğütlüçeşme'de Yüksek Hızlı Tren Viyadük ve Terminali yapımı ile ticari alanların 2051 yılına kadar işletilmesi 6000000 6000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Tic. A.Ş. Turizm yatırımları yapmak ve işletmek 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırımı yapmak 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Kuzey Gayrimenkul İşletme A.Ş. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm tesisi ve konaklama tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak ve bu şirketlere iştirak etmek 34331344 34331344 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Güney Gayrimenkul İşletme A.Ş. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm tesisi ve konaklama tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak ve bu şirketlere iştirak etmek 48430348 48430348 TRY 100 Bağlı Ortaklık