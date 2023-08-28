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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.08.2023 19:30
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HAMDİ AKIN 545720848 TRY 41,98
SELİM AKIN 87644375 TRY 6,74
PELİN AKIN ÖZALP 87644375 TRY 6,74

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul portföyü oluşturmak 117238308 117238308 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırımı yapmak 121000000 25611697 TRY 21,17 Bağlı Ortaklık
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adi Ortaklığı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Konut İnşaatı İşi 10000 9900 TRY 99 Bağlı Ortaklık
YaroslavlOtelInvest Ltd. Rusya'da Yarosavl şehrinde otel projesi geliştirmek 5000000 4.889.845,04 RUB 97,80 Bağlı Ortaklık
Samstroykom Ltd. Rusya'da Samara şehrinde otel projesi geliştirmek 5000000 4.889.845,04 RUB 97,80 Bağlı Ortaklık
Volgastroykom Ltd. Rusya'da Samara şehrinde ofis projesi geliştirmek 5000000 4.808.303,06 RUB 96,17 Bağlı Ortaklık
KaliningradInvest Ltd. Rusya'da Kaliningrad şehrinde otel projesi geliştirmek 5000000 4.889.845,04 RUB 97,80 Bağlı Ortaklık
Severnyi Avtovokzal Ltd. Rusya'da Moskova şehrinde otel projesi geliştirmek 136709700 136709700 RUB 100 Bağlı Ortaklık
Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş. TCDD'ye taahhüt edilen Kadıköy Söğütlüçeşme'de Yüksek Hızlı Tren Viyadük ve Terminali yapımı ile ticari alanların 2051 yılına kadar işletilmesi 6000000 6000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Gökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Tic. A.Ş. Turizm yatırımları yapmak ve işletmek 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Bafra Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırımı yapmak 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Kuzey Gayrimenkul İşletme A.Ş. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm tesisi ve konaklama tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak ve bu şirketlere iştirak etmek 34331344 34331344 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akfen Güney Gayrimenkul İşletme A.Ş. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm tesisi ve konaklama tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak ve bu şirketlere iştirak etmek 48430348 48430348 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190042


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YYLGD 23,10 533.561.467 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.213 11.383 -86,00  
Tam 10.981 11.111 10,00  
Yarım 5.508 5.577 5,00  
Çeyrek 2.745 2.788 2,00  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 0,04  
Gümüş Gr. 20,74 20,76 0,09  
B. Petrol 83,83 83,83 -0,12  
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