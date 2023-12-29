***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
29.12.2023 13:50
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 6.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 2.600.000.000 TL artışla 3.900.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 14.12.2023 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 28.12.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 9.296.716,210 TL olup Şirketin toplam sermayesine oranı %0,24'dür. Kalan paylar, 2 – 3 Ocak 2024 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.akfengyo.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satılamayanlar olması halinde kalan satılamayan kısmın tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa'da halka arz edildiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından bedelleri tam olarak ve nakden ödenerek Akfen Holding ve/veya Akfen International tarafından satın alınacaktır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230523
BIST
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15:427.465
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 68,90
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4229,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1289
|Açılış
|: 29,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4232,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0195
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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33,0757
En Düşük
32,5446
15:421.962,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.962,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|ANELE
|12,24
|25.009.429
|% 9,97
|
|TARKM
|551,50
|326.349.469
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.516.910
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,20
|18.041.940
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,44
|45.126.053
|% -5,71
|
|LKMNH
|57,80
|19.039.938
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,50
|9.421.592.968
|% 7,58
|
|THYAO
|229,50
|2.353.227.819
|% 0,22
|
|SKBNK
|4,31
|2.262.881.707
|% 4,11
|
|AKBNK
|36,74
|1.971.348.350
|% 1,94
|
|ISCTR
|23,40
|1.877.713.300
|% 3,54
|
|SKBNK
|4,31
|2.262.881.707
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,89
|660.969.654
|% -0,72
|
|ISGYO
|15,24
|1.201.376.647
|% 7,48
|
|ISCTR
|23,40
|1.877.713.300
|% 3,54
|
|YKBNK
|19,63
|1.577.431.097
|% 2,08
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5463
|29,5536
|% 0,44
|
|Euro
|32,6704
|32,6996
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,5161
|37,7043
|% 0,41
|
|Frank
|35,1739
|35,3858
|% 1,27
|
|Riyal
|7,8582
|7,8976
|% 0,42
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,73
|1.007,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.118,88
|1.125,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,36
|77,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,33
|2.065,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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15:56POLHO
Yüzde 5.00 oranında artışla 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 872, 298 adet işlem
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15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 7 artarak (% 0.52 ) 8, 058
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15:55DYOBY
Yüzde 6.71 oranında artışla 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 048, 296 adet işlem
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15:54INFO
Yüzde 4.76 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 472, 312 adet işlem
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15:53SKBNK
Yüzde 4.11 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 548, 703, 376 adet işlem