***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
24.02.2020 09:32
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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21.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Ocak 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
January 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821084
BIST
11:04114.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -2.295,91
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
114.156
11:046,1456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0537
|Açılış
|: 6,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1220
|
6,1495
En Düşük
6,0929
11:046,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6170
|
6,6584
En Düşük
6,5989
11:04331,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 9,15
|Açılış
|: 331,17
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
331,17
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|87.751.427
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,17
|2.673.095
|% 10,15
|
|HUBVC
|37,30
|52.603.535
|% 10,09
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|FENER
|14,74
|74.439.293
|% -8,45
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|AYCES
|11,00
|82.071
|% -6,78
|
|THYAO
|13,96
|424.137.541
|% -3,86
|
|ASELS
|28,46
|208.031.401
|% -1,32
|
|KOZAA
|12,78
|181.266.699
|% 1,91
|
|IPEKE
|9,91
|145.462.943
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,75
|123.433.478
|% -2,48
|
|KRDMD
|2,75
|123.433.478
|% -2,48
|
|TEKTU
|1,59
|68.640.013
|% 1,92
|
|ODAS
|2,07
|82.576.017
|% -2,36
|
|CEMAS
|1,27
|47.975.853
|% 0,79
|
|IHLGM
|1,21
|39.424.139
|% -1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9242
|7,9639
|% 0,66
|
|Frank
|6,2428
|6,2804
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6335
|1,6417
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|33,56
|
|Altın Gr.
|331
|331
|9,15
|
|Cumhuriyet
|2.142
|2.166
|-7,00
|
|Tam
|2.129
|2.182
|42,09
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|20,36
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,19
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,80
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,08
|
|B. Petrol
|56,14
|56,14
|-1,80
|
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