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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

24.02.2020 09:32
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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21.01.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Akfen GYO Ocak 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
January 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821084


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 3,60 87.751.427 % 20,00  
RALYH 9,43 38 % 15,00  
RHEAG 2,17 2.673.095 % 10,15  
HUBVC 37,30 52.603.535 % 10,09  
YBTAS 5.656,70 192.328 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9242 7,9639 % 0,66  
Frank 6,2428 6,2804 % 0,66  
Riyal 1,6335 1,6417 % 0,88  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.678 33,56  
Altın Gr. 331 331 9,15  
Cumhuriyet 2.142 2.166 -7,00  
Tam 2.129 2.182 42,09  
Yarım 1.029 1.056 20,36  
Çeyrek 516 528 10,19  
Gümüş.Ons 18,76 18,80 0,28  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,08  
B. Petrol 56,14 56,14 -1,80  
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