***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
20.03.2020 17:34
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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24.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Şubat 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
February 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831093
BIST
17:4985.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 340,56
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:496,5349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:497,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:49314,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,49
|Açılış
|: 314,51
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|8,69
|20.272.767
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.574
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.215.612
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|657.133
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|230.035.033
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|ISYAT
|2,81
|164.495.982
|% -5,70
|
|BIMAS
|49,98
|170.759.422
|% -4,25
|
|DMSAS
|2,29
|11.444.497
|% -3,78
|
|GARAN
|7,45
|839.252.344
|% -1,72
|
|THYAO
|7,96
|527.653.142
|% 0,25
|
|ASELS
|21,16
|426.876.971
|% 0,28
|
|ECILC
|3,32
|257.581.144
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,89
|246.154.156
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|246.154.156
|% -0,53
|
|GARAN
|7,45
|839.252.344
|% -1,72
|
|TSPOR
|1,98
|230.035.033
|% -9,59
|
|ODAS
|1,21
|128.960.926
|% 2,54
|
|ECILC
|3,32
|257.581.144
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7398
|7,7786
|% 3,28
|
|Frank
|6,6313
|6,6712
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.495
|23,18
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,67
|12,70
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,16
|28,16
|-0,31
|
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