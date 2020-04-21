***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
21.04.2020 12:09
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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20.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Mart 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
March 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839529
BIST
13:2697.707
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -1.239,14
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:266,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:267,5479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:26375,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,84
|Açılış
|: 375,65
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.423.242
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|17.161.620
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.589.639
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|56.154.670
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|117,00
|15.828.149
|% -5,26
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,66
|355.010.866
|% 3,11
|
|GARAN
|8,24
|334.510.417
|% -1,79
|
|THYAO
|10,47
|323.173.628
|% -1,60
|
|ASELS
|26,98
|310.843.748
|% -1,53
|
|GSRAY
|2,50
|191.460.639
|% 8,23
|
|ODAS
|1,66
|355.010.866
|% 3,11
|
|GSRAY
|2,50
|191.460.639
|% 8,23
|
|KRDMD
|2,20
|127.312.789
|% -3,08
|
|ISFIN
|3,26
|180.315.596
|% -1,51
|
|YKBNK
|1,98
|106.544.236
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5589
|8,6018
|% -0,49
|
|Frank
|7,1440
|7,1871
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-19,77
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.473
|-10,80
|
|Tam
|2.478
|2.538
|-22,50
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|-5,40
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,26
|21,26
|-4,31
|