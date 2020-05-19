***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
19.05.2020 20:16
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Nisan 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
April 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845789
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7866
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,0989
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,7515
18:057,4212
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0910
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,3963
18:05380,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,05
|Açılış
|: 380,61
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3071
|8,3488
|% -0,78
|
|Frank
|6,9575
|6,9994
|% -1,46
|
|Riyal
|1,8002
|1,8092
|% -1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|14,53
|
|Altın Gr.
|380
|381
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.499
|-11,80
|
|Tam
|2.521
|2.564
|-12,10
|
|Yarım
|1.230
|1.253
|-5,90
|
|Çeyrek
|615
|627
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,47
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,05
|
|B. Petrol
|34,65
|34,65
|-0,16
|