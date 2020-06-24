***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
24.06.2020 10:51
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Mayıs 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
May 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852602
BIST
11:24114.740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -598,62
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:246,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:247,7490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:24390,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,70
|Açılış
|: 390,98
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
391,08
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|5.155.727
|% 9,98
|
|ULAS
|4,97
|11.712.808
|% 9,47
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|AYEN
|4,27
|119.111.328
|% 6,48
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,31
|117.145.549
|% -6,85
|
|GLRYH
|13,66
|9.667.972
|% -6,69
|
|RTALB
|33,06
|29.865.181
|% -5,49
|
|GUSGR
|4,75
|426.381.596
|% 3,94
|
|GARAN
|8,34
|373.537.289
|% -1,42
|
|KARSN
|2,84
|340.657.399
|% 4,03
|
|KRDMD
|2,99
|268.135.568
|% 1,01
|
|ECILC
|6,39
|263.414.631
|% 1,27
|
|KARSN
|2,84
|340.657.399
|% 4,03
|
|GUSGR
|4,75
|426.381.596
|% 3,94
|
|KRDMD
|2,99
|268.135.568
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,92
|164.039.542
|% -1,03
|
|TSKB
|1,26
|84.350.346
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5323
|8,5751
|% -0,16
|
|Frank
|7,2294
|7,2729
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|3,06
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.545
|6,90
|
|Tam
|2.598
|2.610
|7,10
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|3,50
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,16
|