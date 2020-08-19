***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
19.08.2020 11:45
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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21.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Temmuz 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
July 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869900
BIST
13:011.104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 11,54
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
13:017,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
13:018,8140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
13:01471,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,75
|Açılış
|: 471,65
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|5.954.835
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|456.147.206
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.245.012
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|204.637
|% -7,88
|
|EKGYO
|1,98
|818.982.821
|% 2,06
|
|SISE
|6,08
|789.533.921
|% 2,36
|
|GARAN
|7,22
|589.182.243
|% 1,26
|
|ASELS
|17,90
|502.543.736
|% 1,13
|
|GUSGR
|6,24
|465.122.871
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,98
|818.982.821
|% 2,06
|
|SISE
|6,08
|789.533.921
|% 2,36
|
|GARAN
|7,22
|589.182.243
|% 1,26
|
|MAKTK
|2,61
|205.926.196
|% 3,16
|
|GUSGR
|6,24
|465.122.871
|% 1,79
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3759
|7,3798
|% 0,09
|
|Euro
|8,8077
|8,8140
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7298
|9,7786
|% 0,02
|
|Frank
|8,1333
|8,1823
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9605
|1,9704
|% 0,07
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.124
|3.203
|-3,88
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-1,88
|
|Çeyrek
|757
|775
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|