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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

19.08.2020 11:45
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Akfen GYO Temmuz 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.  
July 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869900


BIST



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BIST En Aktif Hisseler13:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 2,97 420.617 % 10,00  
MZHLD 15,84 142.813 % 10,00  
DGGYO 9,70 5.954.835 % 9,98  
RTALB 62,90 456.147.206 % 9,97  
FADE 6,18 28.424.249 % 9,96  
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13:01 Alış Satış %  
Dolar 7,3759 7,3798 % 0,09  
Euro 8,8077 8,8140 % 0,10  
Sterlin 9,7298 9,7786 % 0,02  
Frank 8,1333 8,1823 % 0,14  
Riyal 1,9605 1,9704 % 0,07  
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13:01 Alış Satış %  
Altın Gr. 473 473 -1,55  
Cumhuriyet 3.138 3.186 -15,00  
Tam 3.124 3.203 -3,88  
Yarım 1.510 1.550 -1,88  
Çeyrek 757 775 -0,93  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,01  
Seans Raporu 13:01
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