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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

22.09.2020 11:46
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         - Portföyümüzde Accor tarafından Türkiye ve Rusya'da işletilen 19 otelimizin tamamı açık ve faaliyette olup Voyager tarafından işletilen, Kuzey Kıbrıs Hükümeti kararıyla 1 Haziran 2020 tarihinden bu yana açık ve faaliyette olan otelimiz Girne Merit Park yine Kuzey Kıbrıs Hükümeti'nin tüm oteller için aldığı karar gereği 14 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur.
 
- Her ay yayımlamakta olduğumuz yatırımcı raporlarında Ocak 2020'den bu yana Rusya Ibis Toplam bölümlerindeki para birimleri Ruble olarak en başta belirtilmesine rağmen rakam bölümlerinde para birimi sehven TL olarak yazılmış olup bu raporumuzdan itibaren Ruble olarak düzeltilmiştir. Ayrıca aynı tablolarda 2007-2018 arası görülebilen yıllık rakamlara 2019 sütunu eklenmiştir. Söz konusu düzeltmeler raporda rakamsal bir değişiklik yaratmamaktadır.
 
Akfen GYO Ağustos 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876133


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Riyal 2,0312 2,0414 % 0,10  
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12:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.904 -8,80  
Altın Gr. 468 468 -1,63  
Cumhuriyet 3.114 3.162 14,00  
Tam 3.099 3.176 11,10  
Yarım 1.498 1.536 5,37  
Çeyrek 751 768 2,69  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 -0,48  
Gümüş Gr. 5,96 5,96 -0,11  
B. Petrol 42,02 42,02 0,58  
Seans Raporu 12:43
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