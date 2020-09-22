***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar- Portföyümüzde Accor tarafından Türkiye ve Rusya'da işletilen 19 otelimizin tamamı açık ve faaliyette olup Voyager tarafından işletilen, Kuzey Kıbrıs Hükümeti kararıyla 1 Haziran 2020 tarihinden bu yana açık ve faaliyette olan otelimiz Girne Merit Park yine Kuzey Kıbrıs Hükümeti'nin tüm oteller için aldığı karar gereği 14 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur.- Her ay yayımlamakta olduğumuz yatırımcı raporlarında Ocak 2020'den bu yana Rusya Ibis Toplam bölümlerindeki para birimleri Ruble olarak en başta belirtilmesine rağmen rakam bölümlerinde para birimi sehven TL olarak yazılmış olup bu raporumuzdan itibaren Ruble olarak düzeltilmiştir. Ayrıca aynı tablolarda 2007-2018 arası görülebilen yıllık rakamlara 2019 sütunu eklenmiştir. Söz konusu düzeltmeler raporda rakamsal bir değişiklik yaratmamaktadır.Akfen GYO Ağustos 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876133BIST