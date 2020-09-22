***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
22.09.2020 11:46
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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19.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
- Portföyümüzde Accor tarafından Türkiye ve Rusya'da işletilen 19 otelimizin tamamı açık ve faaliyette olup Voyager tarafından işletilen, Kuzey Kıbrıs Hükümeti kararıyla 1 Haziran 2020 tarihinden bu yana açık ve faaliyette olan otelimiz Girne Merit Park yine Kuzey Kıbrıs Hükümeti'nin tüm oteller için aldığı karar gereği 14 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur.
- Her ay yayımlamakta olduğumuz yatırımcı raporlarında Ocak 2020'den bu yana Rusya Ibis Toplam bölümlerindeki para birimleri Ruble olarak en başta belirtilmesine rağmen rakam bölümlerinde para birimi sehven TL olarak yazılmış olup bu raporumuzdan itibaren Ruble olarak düzeltilmiştir. Ayrıca aynı tablolarda 2007-2018 arası görülebilen yıllık rakamlara 2019 sütunu eklenmiştir. Söz konusu düzeltmeler raporda rakamsal bir değişiklik yaratmamaktadır.
Akfen GYO Ağustos 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876133
BIST
12:431.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:437,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:438,9765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:43467,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,57
|Açılış
|: 467,91
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:43
|IDGYO
|6,27
|7.909.856
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.809.498
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|YONGA
|53,50
|437.844
|% -9,93
|
|SISE
|6,59
|858.050.407
|% 0,61
|
|KRDMD
|3,23
|531.090.731
|% 1,57
|
|PETKM
|4,24
|404.800.866
|% 1,92
|
|TCELL
|14,95
|171.083.713
|% 1,77
|
|ISGYO
|1,75
|165.504.842
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,23
|531.090.731
|% 1,57
|
|SISE
|6,59
|858.050.407
|% 0,61
|
|PETKM
|4,24
|404.800.866
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,75
|165.504.842
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|128.250.819
|% 0,00
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6436
|7,6465
|% 0,19
|
|Euro
|8,9718
|8,9765
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,7476
|9,7965
|% -0,07
|
|Frank
|8,3045
|8,3546
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0312
|2,0414
|% 0,10
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-8,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.099
|3.176
|11,10
|
|Yarım
|1.498
|1.536
|5,37
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|0,58
|