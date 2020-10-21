***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
21.10.2020 13:33
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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22.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Eylül 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
September 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882797
BIST
17:481.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:487,8197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0462
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:489,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0106
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:48485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,29
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KARTN
|1.023,40
|1.755.131
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|SANFM
|10,79
|6.102.000
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.453.387
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|679.642.912
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|MERKO
|17,50
|5.407.045
|% -9,98
|
|GARAN
|7,49
|1.360.269.148
|% 0,27
|
|TURSG
|6,23
|1.256.208.571
|% 1,47
|
|SISE
|6,98
|1.022.306.990
|% 0,00
|
|KARSN
|3,28
|967.936.527
|% 4,79
|
|ODAS
|3,43
|809.391.213
|% 0,88
|
|TSKB
|1,69
|767.670.833
|% 9,74
|
|KARSN
|3,28
|967.936.527
|% 4,79
|
|SKBNK
|1,98
|510.186.849
|% -2,94
|
|ODAS
|3,43
|809.391.213
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,38
|549.688.371
|% 0,00
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8111
|7,8145
|% -0,65
|
|Euro
|9,2773
|9,2879
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2657
|10,3171
|% 1,13
|
|Frank
|8,6262
|8,6782
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0793
|2,0898
|% -0,52
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|23,94
|
|Altın Gr.
|485
|486
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,11
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,57
|
Seans Raporu
17:46
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