***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
22.12.2020 18:49
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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20.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Kasım 2020 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
Kasım 2020 Investor Report for Akfen REIT is presented in the attachment.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894303
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0519
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,2908
18:05458,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,34
|Açılış
|: 458,56
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
457,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|70,95
|21.974.093
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.736.587
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.494.752
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|2.579.899
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.736.981
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|414.044.535
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.216.808
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|573.512
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.635
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,74
|539.970.548
|% -9,90
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|THYAO
|12,42
|1.468.989.550
|% 1,64
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|SISE
|7,13
|1.064.228.495
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|1.038.584.680
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,44
|733.005.448
|% 2,13
|
|TSKB
|1,85
|877.794.985
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,16
|812.791.001
|% 2,37
|
|KRDMD
|5,37
|1.368.809.091
|% 3,87
|
|GARAN
|10,04
|2.530.179.321
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6401
|7,6485
|% 0,10
|
|Euro
|9,2900
|9,2994
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,1836
|10,2347
|% -0,61
|
|Frank
|8,5594
|8,6109
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-9,24
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,20
|
|B. Petrol
|50,06
|50,06
|-0,85
|