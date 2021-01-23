***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
23.01.2021 15:44
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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22.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Aralık 2020 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
December 2020 Investor Report for Akfen REIT is presented in the attachment.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904044
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,4118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0675
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05441,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,22
|Açılış
|: 442,13
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4087
|7,4118
|% 0,60
|
|Euro
|9,0175
|9,0428
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,1074
|10,1581
|% 0,16
|
|Frank
|8,3335
|8,3837
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9689
|1,9788
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-14,79
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,90
|
Seans Raporu
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