***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
24.03.2021 09:50
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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27.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Şubat 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
February 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920092
BIST
12:351.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,10
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:357,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:359,4605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:35443,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,44
|Açılış
|: 443,38
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYGAZ
|15,51
|42.948.426
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.608.196
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.616.104
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.633.756
|% 9,98
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,65
|275.109.434
|% -3,44
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,24
|2.624.018.254
|% 0,70
|
|SASA
|47,20
|720.433.487
|% 8,16
|
|SISE
|7,18
|392.117.527
|% 1,56
|
|AKBNK
|4,93
|385.743.150
|% 2,71
|
|PETKM
|5,59
|383.154.372
|% 4,10
|
|GARAN
|7,24
|2.624.018.254
|% 0,70
|
|TSKB
|1,41
|130.946.072
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,24
|199.832.423
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,91
|152.173.892
|% 3,24
|
|AKBNK
|4,93
|385.743.150
|% 2,71
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9552
|7,9622
|% 0,28
|
|Euro
|9,4394
|9,4605
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,8848
|10,9394
|% -0,03
|
|Frank
|8,4751
|8,5262
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1150
|2,1256
|% 0,19
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|7,13
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|9,00
|
|Tam
|2.903
|2.978
|14,22
|
|Yarım
|1.403
|1.441
|6,88
|
|Çeyrek
|704
|720
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|1,74
|