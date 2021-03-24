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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

24.03.2021 09:50



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Akfen GYO Şubat 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.  
  
February 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920092


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYGAZ 15,51 42.948.426 % 10,00  
PRZMA 5,39 6.608.196 % 10,00  
SUMAS 71,50 160.732 % 10,00  
TRILC 37,88 110.616.104 % 9,99  
YESIL 114,60 22.633.756 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 7,9552 7,9622 % 0,28  
Euro 9,4394 9,4605 % -0,01  
Sterlin 10,8848 10,9394 % -0,03  
Frank 8,4751 8,5262 % 0,09  
Riyal 2,1150 2,1256 % 0,19  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 7,13  
Altın Gr. 443 443 1,97  
Cumhuriyet 2.914 2.958 9,00  
Tam 2.903 2.978 14,22  
Yarım 1.403 1.441 6,88  
Çeyrek 704 720 3,44  
Gümüş.Ons 25,30 25,34 0,25  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,06  
B. Petrol 62,53 62,53 1,74  
Seans Raporu 12:35
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