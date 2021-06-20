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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

20.06.2021 12:51



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Akfen GYO Mayıs 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.  
May 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943220


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IDGYO 6,05 1.393.334 % 10,00  
VKFYO 5,52 7.327.590 % 9,96  
TKURU 139,20 5.944.798 % 9,95  
VAKFN 8,74 209.341.709 % 9,94  
OZBAL 9,20 20.798.995 % 9,92  
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Riyal 2,3225 2,3342 % 0,19  
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Altın Ons 1.764 1.765 -8,93  
Altın Gr. 495 495 -1,67  
Cumhuriyet 3.304 3.354 13,00  
Tam 3.288 3.375 11,50  
Yarım 1.589 1.632 5,56  
Çeyrek 797 816 2,78  
Gümüş.Ons 25,78 25,82 -0,12  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,01  
B. Petrol 73,19 73,19 0,09  
Seans Raporu 18:05
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