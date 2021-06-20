***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
20.06.2021 12:51
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Mayıs 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
May 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943220
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0313
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7686
En Düşük
8,7447
18:0510,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0547
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4225
En Düşük
10,3735
18:05495,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,67
|Açılış
|: 495,47
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
494,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.334
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.327.590
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.341.709
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.612.139
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.608.916
|% -9,98
|
|UZERB
|45,28
|810.617
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.725
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.265.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7497
|8,7693
|% 0,37
|
|Euro
|10,3843
|10,4215
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,0161
|12,0763
|% -0,74
|
|Frank
|9,4222
|9,4790
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3225
|2,3342
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-8,93
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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