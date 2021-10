***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Eylül ayında 22 milyon TL kira geliri elde etmiş olup yılın ilk 9 ayındaki kira geliri bir önceki yıla göre %194 oranında artarak 123 milyon TL'yi aşmıştır.Akfen GYO Eylül 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.September 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971340BIST