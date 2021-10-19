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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

19.10.2021 10:45



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Türkçe
Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz Eylül ayında 22 milyon TL kira geliri elde etmiş olup yılın ilk 9 ayındaki kira geliri bir önceki yıla göre %194 oranında artarak 123 milyon TL'yi aşmıştır.
Akfen GYO Eylül 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır. 
September 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971340


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 18,68 36.479.607 % 8,60  
BAYRK 9,07 17.223.353 % 7,98  
TLMAN 33,70 35.083.025 % 7,60  
DOBUR 31,80 2.174.448 % 7,14  
FRIGO 22,64 11.302.450 % 6,09  
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Sterlin 12,7572 12,8212 % -0,18  
Frank 10,0473 10,1078 % -0,18  
Riyal 2,4686 2,4810 % -0,52  
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10:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 16,81  
Altın Gr. 531 531 0,98  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,67 23,70 0,49  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,10  
B. Petrol 84,67 84,67 0,34  
Seans Raporu 10:47
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