***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
19.10.2021 10:45
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Eylül ayında 22 milyon TL kira geliri elde etmiş olup yılın ilk 9 ayındaki kira geliri bir önceki yıla göre %194 oranında artarak 123 milyon TL'yi aşmıştır.
Akfen GYO Eylül 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
September 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971340
BIST
10:471.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,66
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.424
10:479,2949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0359
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2669
10:4710,8399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,7921
10:47532,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,23
|Açılış
|: 532,03
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler10:47
|PRKAB
|18,68
|36.479.607
|% 8,60
|
|BAYRK
|9,07
|17.223.353
|% 7,98
|
|TLMAN
|33,70
|35.083.025
|% 7,60
|
|DOBUR
|31,80
|2.174.448
|% 7,14
|
|FRIGO
|22,64
|11.302.450
|% 6,09
|
|DOKTA
|24,12
|329.817
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,16
|36.417.066
|% -5,76
|
|SELGD
|4,45
|2.207.154
|% -3,26
|
|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
|
|NUGYO
|14,50
|5.417.947
|% -3,01
|
|GARAN
|8,96
|546.174.751
|% 1,82
|
|FROTO
|173,00
|313.862.740
|% 3,97
|
|KRDMD
|7,20
|204.245.000
|% 0,00
|
|GUBRF
|53,75
|197.704.163
|% -0,65
|
|THYAO
|14,49
|174.057.291
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|166.135.891
|% 1,70
|
|GARAN
|8,96
|546.174.751
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,95
|107.901.736
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,20
|204.245.000
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,16
|125.541.166
|% 1,57
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2916
|9,2949
|% -0,38
|
|Euro
|10,8297
|10,8399
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,7572
|12,8212
|% -0,18
|
|Frank
|10,0473
|10,1078
|% -0,18
|
|Riyal
|2,4686
|2,4810
|% -0,52
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,81
|
|Altın Gr.
|531
|531
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,10
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,34
|