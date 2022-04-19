***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek kira gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre eur bazında %24 artarak 4,2 milyon eur olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış Rusya'da bulunan varlıklarımızda %13'dür. Operasyonel performans ve kira geliri bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021703BIST