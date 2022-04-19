***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
19.04.2022 11:13
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek kira gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre eur bazında %24 artarak 4,2 milyon eur olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış Rusya'da bulunan varlıklarımızda %13'dür. Operasyonel performans ve kira geliri bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021703
BIST
12:032.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,56
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
12:0314,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0188
|Açılış
|: 14,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
12:0315,9042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0882
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9138
En Düşük
15,8030
12:03918,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,41
|Açılış
|: 918,10
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler12:02
|DAGHL
|21,00
|6.282.074
|% 8,86
|
|MANAS
|26,54
|42.326.616
|% 6,59
|
|AYEN
|16,88
|14.347.676
|% 6,36
|
|OYYAT
|64,55
|29.735.628
|% 6,17
|
|SMART
|5,72
|9.619.031
|% 5,54
|
|PEGYO
|1,38
|27.142.574
|% -5,48
|
|KAPLM
|52,90
|4.100.998
|% -5,28
|
|ISGYO
|10,50
|48.976.890
|% -5,15
|
|AVGYO
|3,29
|8.787.274
|% -4,91
|
|DOBUR
|46,58
|3.450.839
|% -4,59
|
|THYAO
|38,88
|2.462.836.078
|% 0,31
|
|GARAN
|14,15
|884.953.387
|% -0,21
|
|PETKM
|10,49
|851.587.922
|% 2,04
|
|KRDMD
|16,32
|743.794.835
|% -0,49
|
|EREGL
|35,76
|727.747.284
|% -0,33
|
|ODAS
|2,56
|520.676.513
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,25
|656.978.918
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,89
|322.803.952
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,24
|233.363.591
|% 2,75
|
|PETKM
|10,49
|851.587.922
|% 2,04
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6642
|14,6717
|% 0,15
|
|Euro
|15,8923
|15,9001
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,0509
|19,1464
|% 0,34
|
|Frank
|15,4066
|15,4994
|% 0,56
|
|Riyal
|3,8991
|3,9186
|% 0,11
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-3,54
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.061
|6.213
|-55,83
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|-27,01
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-13,50
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,00
|