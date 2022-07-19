***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
19.07.2022 13:00
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bu yılın ilk 6 ayında 10,9 milyon EUR kira gelirine ulaşmış olup, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Haziran ayı kira geliri EUR bazında %75, 6 aylık kira geliri EUR bazında %61 artış kaydetmiştir.
Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046317
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0405
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
18:0517,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
18:05965,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,97
|Açılış
|: 965,26
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5889
|17,6001
|% 0,23
|
|Euro
|17,9492
|17,9704
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,0162
|21,1216
|% 0,11
|
|Frank
|18,0159
|18,1244
|% -0,16
|
|Riyal
|4,6677
|4,6911
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-4,86
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.569
|6.639
|8,00
|
|Yarım
|3.201
|3.244
|3,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YYLGD
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17:58MNDRS
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17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de