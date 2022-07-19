***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bu yılın ilk 6 ayında 10,9 milyon EUR kira gelirine ulaşmış olup, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Haziran ayı kira geliri EUR bazında %75, 6 aylık kira geliri EUR bazında %61 artış kaydetmiştir.Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046317BIST