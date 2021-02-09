***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.02.2021 09:14
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/02/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908511
BIST
10:081.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.542
En Düşük
1.536
10:087,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:088,5641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5641
En Düşük
8,5143
10:08419,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,75
|Açılış
|: 419,20
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:08
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.793.981
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|YKGYO
|6,53
|5.697.719
|% 9,93
|
|KONTR
|59,70
|9.468.634
|% -7,80
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|INFO
|6,84
|3.429.063
|% -5,00
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,74
|314.363.899
|% 1,86
|
|KOZAL
|134,90
|110.411.957
|% 0,37
|
|SISE
|7,69
|99.103.039
|% 0,92
|
|DOHOL
|3,64
|77.563.514
|% -0,55
|
|ODAS
|4,30
|71.158.469
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,74
|314.363.899
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,64
|77.563.514
|% -0,55
|
|ODAS
|4,30
|71.158.469
|% 0,00
|
|SISE
|7,69
|99.103.039
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,46
|15.106.763
|% -1,35
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0782
|7,0804
|% 0,10
|
|Euro
|8,5541
|8,5641
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,7309
|9,7797
|% 0,36
|
|Frank
|7,8732
|7,9206
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8828
|1,8923
|% 0,09
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|12,33
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,02
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|0,42
|
Seans Raporu
10:08
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