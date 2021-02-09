***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün 09:14:10'da devam eden yeni pay alma hakkı konulu KAP duyurusu sehven AKFGY başlığı altında yapılmıştır. Dikkate alınmamasını rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908522BIST