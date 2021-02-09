***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.02.2021 09:51
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün 09:14:10'da devam eden yeni pay alma hakkı konulu KAP duyurusu sehven AKFGY başlığı altında yapılmıştır. Dikkate alınmamasını rica ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908522
BIST
10:021.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.540
En Düşük
1.537
10:027,0842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:028,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5631
En Düşük
8,5143
10:02419,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,59
|Açılış
|: 419,04
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|839.968
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|1.303.740
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,25
|2.087.523
|% -5,41
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|KOZAL
|135,40
|18.464.363
|% 0,74
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|BOSSA
|20,70
|11.910.059
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,71
|25.168.046
|% 0,74
|
|DOHOL
|3,60
|10.637.287
|% -1,64
|
|HDFGS
|4,40
|10.648.999
|% 1,15
|
|SISE
|7,70
|17.242.718
|% 1,05
|
|GSDHO
|2,72
|6.089.648
|% 0,74
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0793
|7,0842
|% 0,16
|
|Euro
|8,5526
|8,5631
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,7199
|9,7687
|% 0,24
|
|Frank
|7,8661
|7,9135
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8817
|1,8911
|% 0,03
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|9,73
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,22
|61,22
|0,52
|