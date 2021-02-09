***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.02.2021 10:41
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
AKFGY.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: UNS, Satıcı Üye: UNS (Fiyat: 4,43 TL, Miktar: 101.580.136 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908544
BIST
12:191.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,72
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:197,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:198,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0648
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
12:19421,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,60
|Açılış
|: 421,05
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:19
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|GEDZA
|38,66
|40.302.371
|% 9,95
|
|CMENT
|53,90
|1.163.971
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|ETYAT
|4,46
|5.145.710
|% -5,91
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|RALYH
|4,75
|5.106.884
|% -5,75
|
|EUKYO
|4,18
|2.303.809
|% -5,00
|
|KOZAL
|140,80
|1.460.348.120
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,62
|1.356.252.566
|% -2,60
|
|GARAN
|10,10
|976.490.483
|% 2,64
|
|PETKM
|5,39
|892.015.160
|% 3,85
|
|SISE
|7,77
|684.022.447
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,62
|1.356.252.566
|% -2,60
|
|PETKM
|5,39
|892.015.160
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,47
|236.721.096
|% 0,68
|
|TSKB
|1,81
|282.610.033
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,54
|546.701.743
|% -3,28
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0933
|7,0967
|% 0,33
|
|Euro
|8,5900
|8,5971
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,7497
|9,7986
|% 0,55
|
|Frank
|7,9008
|7,9483
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8861
|1,8955
|% 0,26
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|16,60
|
|Altın Gr.
|420
|421
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|16,47
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|7,97
|
|Çeyrek
|674
|690
|3,98
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,07
|
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|0,06
|
Seans Raporu
12:19
daha fazla
-
12:28ULAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 093 adet işlem
-
12:26TLMAN
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 319 adet işlem
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, EKGYO, KRDMD
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 51 artarak (% 0.93 ) 1, 359
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, MERIT, GEDZA, CMENT, DIRIT